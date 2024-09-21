«Ницца» разгромила «Сент-Этьен» со счетом 8:0 в матче Лиги 1

В составе «Ниццы» отличились Тангай Н’Домбеле, Мохамед-Али Шо, Юссуфа Мукоко (дважды), Эванн Гессан, Софьян Диоп и Пабло Паулино Росарио (с пенальти). Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Дилан Батубинсика.