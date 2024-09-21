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«Ницца» разгромила «Сент-Этьен» со счетом 8:0 в матче Лиги 1

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Сент-Этьен».

Источник: Кадр из трансляции

Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. «Ницца» одержала победу со счётом 8:0.

В составе «Ниццы» отличились Тангай Н’Домбеле, Мохамед-Али Шо, Юссуфа Мукоко (дважды), Эванн Гессан, Софьян Диоп и Пабло Паулино Росарио (с пенальти). Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Дилан Батубинсика.

«Ницца» занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков после пяти матчей. «Сент-Этьен» располагается на 16-й строчке, заработав три очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (12).

Ницца
8:0
Первый тайм: 0:0
Сент-Этьен
Футбол, Франция, Тур 5
20.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Allianz Riviera
Главные тренеры
Франк Эз
Оливье Далль'Ольо
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ницца
Сент-Этьен
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