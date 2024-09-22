Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом». Его унесли на носилках

Кроме того, травма немца означает, что и сборная Германии, вероятно, проведет ближайшие матчи Лиги наций без своего основного голкипера. Тер Штеген долгие годы был вторым номером «Бундестим», но летом Мануэль Нойер завершил карьеру, и вратарь «Барсы» стал первым выбором Юлиана Нагельсманна. Сменщики тер Штегена в сборной — Оливер Бауманн из «Хоффенхайма» и Александр Нюбель из «Штутгарта».