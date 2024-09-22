Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом». Его унесли на носилках

Вратарь кричал от боли.

Источник: Reuters

«Барселона» успешно стартовала в чемпионате Испании, победив во всех шести турах. Команда Ханси Флика оторвалась от своего ближайшего преследователя — «Реала» — на 4 очка. В этом большая заслуга вратаря Марка-Андре тер Штегена, но, скорее всего, ближайшие матчи каталонцам придется провести без него.

Что произошло

На 44-й минуте встречи с «Вильярреалом» (5:1) немецкий голкипер вышел из ворот и поймал мяч, который летел с угла поля. Приземлившись на газон, тер Штеген громко вскрикнул, просигнализировав главному арбитру о том, что у него проблемы с правым коленом.

После помощи медиков вратарь покинул газон на носилках. О степени серьезности травмы пока ничего не известно, но существует большая вероятность, что тер Штеген пропустит ближайшие матчи сине-гранатовых. Вместо него вышел Иньяки Пенья, который, видимо, теперь станет основным голкипером команды.

Кроме того, травма немца означает, что и сборная Германии, вероятно, проведет ближайшие матчи Лиги наций без своего основного голкипера. Тер Штеген долгие годы был вторым номером «Бундестим», но летом Мануэль Нойер завершил карьеру, и вратарь «Барсы» стал первым выбором Юлиана Нагельсманна. Сменщики тер Штегена в сборной — Оливер Бауманн из «Хоффенхайма» и Александр Нюбель из «Штутгарта».

Кто такой Пенья

В прошлом сезоне тер Штеген пропустил почти три месяца из-за травмы спины. Тогда его подменял Пенья. Испанец провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 32 мяча, лишь 3 раза он оставлял свои ворота сухими.

Иньяки находится в системе «Барсы» с 13 лет. В 2022 году он уезжал в аренду в «Галатасарай», но затем вернулся обратно.

Этим летом сообщалось, что каталонцы ищут нового голкипера на роль второго номера. Издание Mundo Deportivo писало о переговорах между клубом и Давидом де Хеа, но в итоге сделка не состоялась — экс-игрок «Манчестер Юнайтед» перебрался в «Фиорентину». Теперь 25-летний Пенья получит еще один шанс проявить себя.

Неплохой календарь

Впереди у «Барсы» не самые серьезные соперники — «Хетафе», «Осасуна», «Янг Бойз» и «Алавес». Важнейший отрезок начнется в конце октября, когда каталонцы поочередно встретятся с «Севильей», «Баварией» и мадридским «Реалом». Для сине-гранатовых крайне важно, чтобы тер Штеген был готов к этим встречам.

Сборная Германии в октябрьских матчах Лиги наций встретится с Боснией и Нидерландами.

Роман Кольцов

Вильярреал
1:5
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 6
22.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Ханс-Дитер Флик
Голы
Вильярреал
Айосе Перес
(Николя Пепе)
38′
Барселона
Роберт Левандовски
(Пабло Торре)
20′
Роберт Левандовски
35′
Пабло Торре
(Педри)
58′
Рафинья
(Пау Прим)
75′
Рафинья
(Ламин Ямаль)
83′
Нереализованные пенальти
Барселона
Роберт Левандовски
66′
Составы команд
Вильярреал
13
Диего Конде
2
Логан Коста
4
Эрик Байи
66′
17
Кико Фемения
23
Серхи Кардона
89′
22
Айосе Перес
85′
10
Даниэль Парехо
2′
70′
18
Папе Гей
14
Санти Комесанья
78′
6
Денис Суарес
16
Алекс Баэна
52′
78′
20
Рамон Терратс
19
Николя Пепе
78′
11
Ильяс Ахомах
90+1′
21
Йереми Пино
63′
15
Тьерно Барри
Барселона
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
1
Марк-Андре тер Штеген
45′
13
Иньяки Пенья
5
Иньиго Мартинес
81′
32
Эктор Форт
36
Серхи Домингес
60′
2
Пау Кубарси
8
Педри
60′
17
Марк Касадо
14
Пабло Торре
60′
18
Пау Виктор
83′
Статистика
6
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
12
Фолы
12
7
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вильярреал
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь