Встреча в Новополоцке прошла с преимуществом гостей, но обыграть команду Игоря Криушенко им не удалось. Уже на 10-й минуте игры хозяева остались в меньшинстве после удаления Александра Кучинского, однако гродненские футболисты так и не смогли забить хотя бы один гол — ничья 0:0.
Тем не менее подопечные Игоря Ковалевича сохранили лидерство, набрав 47 очков в 22 проведенных поединках. Вторыми идут футболисты минского «Динамо», у которых 44 балла после 19 матчей, третье место занимает жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 43 очка (21 матч).
В этот уик-энд пройдут встречи 23-го тура:
27 сентября
БАТЭ (Борисов) — «Шахтер» (Солигорск), «Гомель» — «Динамо» (Брест),
28 сентября
«Слуцк» — «Арсенал» (Дзержинск), «Сморгонь» — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район),
29 сентября
«Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ», «Минск» — «Днепр» (Могилев), «Неман» — «Славия» (Мозырь).
«Неман» не смог одолеть футболистов «Нафтана» в матче чемпионата Беларуси
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» ее смогли одолеть новополоцкий «Нафтан» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Новополоцке прошла с преимуществом гостей, но обыграть команду Игоря Криушенко им не удалось. Уже на 10-й минуте игры хозяева остались в меньшинстве после удаления Александра Кучинского, однако гродненские футболисты так и не смогли забить хотя бы один гол — ничья 0:0.
Игорь Ковалевич
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