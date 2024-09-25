«Неман» не смог одолеть футболистов «Нафтана» в матче чемпионата Беларуси

Встреча в Новополоцке прошла с преимуществом гостей, но обыграть команду Игоря Криушенко им не удалось. Уже на 10-й минуте игры хозяева остались в меньшинстве после удаления Александра Кучинского, однако гродненские футболисты так и не смогли забить хотя бы один гол — ничья 0:0.



Тем не менее подопечные Игоря Ковалевича сохранили лидерство, набрав 47 очков в 22 проведенных поединках. Вторыми идут футболисты минского «Динамо», у которых 44 балла после 19 матчей, третье место занимает жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 43 очка (21 матч).



В этот уик-энд пройдут встречи 23-го тура:



27 сентября

БАТЭ (Борисов) — «Шахтер» (Солигорск), «Гомель» — «Динамо» (Брест),



28 сентября

«Слуцк» — «Арсенал» (Дзержинск), «Сморгонь» — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район),



29 сентября

«Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ», «Минск» — «Днепр» (Могилев), «Неман» — «Славия» (Мозырь).