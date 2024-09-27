«Асколи» уволил Карреру. Это второе увольнение экс-тренера «Спартака» за неделю

После отъезда из России Массимо поработал год в афинском АЕК и всего два месяца в «Бари». На момент прихода Карреры в итальянский клуб он располагался на второй строчке турнирной таблицы серии С, но затем результаты пошли на спад: всего 5 побед в 12 матчах. В итоге последовала отставка тренера.