Чемпиону мира по футболу Погба сократили срок дисквалификации до 18 месяцев

Футболист сможет выйти на поле в марте 2025 года.
29 февраля итальянский журналист Николо Скира сообщил, что полузащитник итальянского «Ювентуса» Погба дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ранее агентство ANSA сообщало, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура прошлого сезона чемпионата Италии с «Удинезе» (3:0). Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». 6 октября 2023 года положительный результат дал и повторный допинг-тест Погба.
Погба 31 год, он также является серебряным призером чемпионата Европы 2016 года. По ходу карьеры футболист также выступал за английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл Лигу Европы (2017). С «Ювентусом» футболист становился четырехкратным чемпионом Италии, трижды побеждал в суперкубке страны, дважды — в Кубке Италии.