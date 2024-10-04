Чемпиону мира по футболу Погба сократили срок дисквалификации до 18 месяцев

29 февраля итальянский журналист Николо Скира сообщил, что полузащитник итальянского «Ювентуса» Погба дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ранее агентство ANSA сообщало, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура прошлого сезона чемпионата Италии с «Удинезе» (3:0). Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». 6 октября 2023 года положительный результат дал и повторный допинг-тест Погба.