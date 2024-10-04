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Чемпиону мира по футболу Погба сократили срок дисквалификации до 18 месяцев

ТАСС, 4 октября. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации чемпиону мира по футболу 2018 года французскому полузащитнику Полю Погба с 4 лет до 18 месяцев. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Источник: Reuters

Футболист сможет выйти на поле в марте 2025 года.

29 февраля итальянский журналист Николо Скира сообщил, что полузащитник итальянского «Ювентуса» Погба дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ранее агентство ANSA сообщало, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура прошлого сезона чемпионата Италии с «Удинезе» (3:0). Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». 6 октября 2023 года положительный результат дал и повторный допинг-тест Погба.

Погба 31 год, он также является серебряным призером чемпионата Европы 2016 года. По ходу карьеры футболист также выступал за английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл Лигу Европы (2017). С «Ювентусом» футболист становился четырехкратным чемпионом Италии, трижды побеждал в суперкубке страны, дважды — в Кубке Италии.

Ювентус
Франция