Матчи чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу перенесли из-за наводнения

Обильные дожди привели к разливу горных рек и оползням. Из-за схода с гор потоков воды и масс каменистой породы частично разрушены несколько дорог, нанесен урон населенным пунктам. В том числе перекрыто движение по автомагистрали между столицей Боснии и Герцеговины Сараево и Мостаром, крупнейшим городом в данной части страны.