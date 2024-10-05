Матчи чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу перенесли из-за наводнения

ТАСС, 5 октября. Федерация футбола Боснии и Герцеговины перенесла все матчи национальных чемпионатов, которые должны были пройти на этих выходных, из-за наводнения. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Новые сроки проведения матчей не сообщаются.
Ранее боснийское издание Dnevni avaz со ссылкой на данные регионального правительства сообщало о 14 жертвах наводнения в Герцеговино-Неретвенском кантоне в южной части Боснии и Герцеговины. Уточнялось, что это число может возрасти из-за большого числа пропавших без вести.
Обильные дожди привели к разливу горных рек и оползням. Из-за схода с гор потоков воды и масс каменистой породы частично разрушены несколько дорог, нанесен урон населенным пунктам. В том числе перекрыто движение по автомагистрали между столицей Боснии и Герцеговины Сараево и Мостаром, крупнейшим городом в данной части страны.