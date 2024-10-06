«Монако» возглавил таблицу чемпионата Франции по футболу

Встреча, которая прошла в субботу в Ренне, закончилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей голы забили Тило Керер (6-я минута) и Фоларин Балоган (22). Гол хозяев на счету Людовика Бласа (11). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 70-й минуте.