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«Монако» возглавил таблицу чемпионата Франции по футболу

«Монако» возглавил таблицу чемпионата Франции после победы над «Ренном».

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Монако» победил «Ренн» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Ренне, закончилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей голы забили Тило Керер (6-я минута) и Фоларин Балоган (22). Гол хозяев на счету Людовика Бласа (11). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 70-й минуте.

«Монако» одержал четвертую победу подряд, набрал 19 очков и вышел на первое место в таблице чемпионата. «Ренн» (7 очков) идет на десятой позиции.

В других матчах дня «Сент-Этьен» обыграл дома «Осер» (3:1), «Лилль» на своем поле нанес поражение «Тулузе» (2:1).

Ренн
1:2
Первый тайм: 1:2
Монако
Футбол, Франция, Тур 7
5.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен Стефан
Ади Хюттер
Голы
Ренн
Людовик Блас
(Глен Камара)
11′
Монако
Тило Керер
(Элисс Бен Сегир)
6′
Фоларин Балогун
(Элисс Бен Сегир)
22′
Составы команд
Ренн
30
Стив Манданда
33
Ханс Хатебур
36
Алиду Сейду
55
Лео Эстигор
6
Азор Матусива
11
Людовик Блас
44′
3
Адриен Трюффер
80′
43
Махамаду Надига
15
Микаил Файе
71′
22
Лоренц Ассиньон
75′
7
Альберт Гренбек
45′
10
Амин Гуири
28
Глен Камара
71′
20
Карлос Андрес Гомес
9
Арно Калимуэндо
80′
27
Жота
Монако
16
Филипп Кен
86′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
6
Денис Закария
45+8′
18
Такуми Минамино
72′
13
Кристиан Мависса
83′
22
Мохаммед Салису
20
Кассум Уттара
57′
71′
27
Крепин Диатта
7
Элисс Бен Сегир
70′
10
Александр Головин
15
Ламин Камара
83′
88
Сунгуту Магасса
9
Фоларин Балогун
64′
21
Джордж Иленихенья
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
9
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ренн
Монако
Чемпионат Франции: таблица и календарь