«Монако» возглавил таблицу чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Монако» победил «Ренн» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Ренне, закончилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей голы забили Тило Керер (6-я минута) и Фоларин Балоган (22). Гол хозяев на счету Людовика Бласа (11). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 70-й минуте.
«Монако» одержал четвертую победу подряд, набрал 19 очков и вышел на первое место в таблице чемпионата. «Ренн» (7 очков) идет на десятой позиции.
В других матчах дня «Сент-Этьен» обыграл дома «Осер» (3:1), «Лилль» на своем поле нанес поражение «Тулузе» (2:1).