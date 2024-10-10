Криштиану Роналду начал переговоры по новому контракту с «Аль-Насром»

По информации источника, перед тем как присоединиться к сборной Португалии, Роналду встретился с генеральным директором клуба, представителями государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и министерства туризма страны. Отмечается, что встреча прошла позитивно и стороны уверены в скором достижении соглашения.
Роналду 39 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Пять раз португальский форвард получал «Золотой мяч».
В декабре 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.