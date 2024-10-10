Криштиану Роналду начал переговоры по новому контракту с «Аль-Насром»

По информации источника, перед тем как присоединиться к сборной Португалии, Роналду встретился с генеральным директором клуба, представителями государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и министерства туризма страны. Отмечается, что встреча прошла позитивно и стороны уверены в скором достижении соглашения.