Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в раздевалке «Манчестер Юнайтед» нашли прослушивающее устройство после матча АПЛ

По информации источника, это сделал болельщик клуба, который хотел узнать, как главный тренер команды Эрик тен Хаг настраивает футболистов на матч.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Прослушивающее устройство подбросили в раздевалку английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» перед гостевым матчем седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Астон Виллы» (0:0). Об этом сообщает газета The Sun.

По информации источника, посторонний человек, получивший доступ в гостевую раздевалку на стадионе «Вилла парк» в Бирмингеме, спрятал записывающее устройство. Сообщается, что этот человек был болельщиком «Манчестер Юнайтед», который хотел послушать, как главный тренер клуба Эрик тен Хаг настраивает команду перед матчами чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что в случае поражения от «Астон Виллы» специалист будет уволен с поста главного тренера команды.

После семи туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. В прошлом сезоне клуб под руководством тен Хага занял восьмое место, а также стал обладателем Кубка Англии, в финале обыграв «Манчестер Сити» (2:1). В матче за суперкубок страны «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» по пенальти (1:1, 6:7 по пенальти).

Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь