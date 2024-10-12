СМИ: в раздевалке «Манчестер Юнайтед» нашли прослушивающее устройство после матча АПЛ

По информации источника, посторонний человек, получивший доступ в гостевую раздевалку на стадионе «Вилла парк» в Бирмингеме, спрятал записывающее устройство. Сообщается, что этот человек был болельщиком «Манчестер Юнайтед», который хотел послушать, как главный тренер клуба Эрик тен Хаг настраивает команду перед матчами чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что в случае поражения от «Астон Виллы» специалист будет уволен с поста главного тренера команды.