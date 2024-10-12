СМИ: в раздевалке «Манчестер Юнайтед» нашли прослушивающее устройство после матча АПЛ

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Прослушивающее устройство подбросили в раздевалку английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» перед гостевым матчем седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Астон Виллы» (0:0). Об этом сообщает газета The Sun.
По информации источника, посторонний человек, получивший доступ в гостевую раздевалку на стадионе «Вилла парк» в Бирмингеме, спрятал записывающее устройство. Сообщается, что этот человек был болельщиком «Манчестер Юнайтед», который хотел послушать, как главный тренер клуба Эрик тен Хаг настраивает команду перед матчами чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что в случае поражения от «Астон Виллы» специалист будет уволен с поста главного тренера команды.
После семи туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. В прошлом сезоне клуб под руководством тен Хага занял восьмое место, а также стал обладателем Кубка Англии, в финале обыграв «Манчестер Сити» (2:1). В матче за суперкубок страны «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» по пенальти (1:1, 6:7 по пенальти).