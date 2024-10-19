«Неман» победил футболистов «Слуцка», «Витебск» разгромил «Нафтан» в чемпионате Беларуси

Сегодня в Гродно в поединке 25-го тура подопечные Игоря Ковалевича победили футболистов «Слуцка» с результатом 2:0. Еще один фаворит — минское «Динамо» — сегодня примет на своей арене мозырскую «Славию».



В первом сегодняшнем матче футболисты «Сморгони» после пяти поражений подряд победили у себя дома солигорский «Шахтер» — 2:0. Футболисты «Витебска» добыли четвертую викторию кряду, разгромив в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 4:0.



Остальные матчи этого тура пройдут 20 октября. Центральным станет поединок в Жодино, где встретятся два претендента на призовые места — «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо». Кроме того, БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» дзержинский «Арсенал», футболисты «Минска» сыграют с «Ислочью», а «Гомель» у себя дома поспорит с могилевским «Днепром».



Положение в группе лидеров: «Неман» — 56 очков (25 матчей), «Динамо» (Минск) — 53 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 45 (23), «Динамо» (Брест) — 41 (24), «Витебск» — 41 (25). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 15 мячей.