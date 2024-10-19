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«Неман» победил футболистов «Слуцка», «Витебск» разгромил «Нафтан» в чемпионате Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Гродно в поединке 25-го тура подопечные Игоря Ковалевича победили футболистов «Слуцка» с результатом 2:0. Еще один фаворит — минское «Динамо» — сегодня примет на своей арене мозырскую «Славию».

В первом сегодняшнем матче футболисты «Сморгони» после пяти поражений подряд победили у себя дома солигорский «Шахтер» — 2:0. Футболисты «Витебска» добыли четвертую викторию кряду, разгромив в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 4:0.

Остальные матчи этого тура пройдут 20 октября. Центральным станет поединок в Жодино, где встретятся два претендента на призовые места — «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо». Кроме того, БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» дзержинский «Арсенал», футболисты «Минска» сыграют с «Ислочью», а «Гомель» у себя дома поспорит с могилевским «Днепром».

Положение в группе лидеров: «Неман» — 56 очков (25 матчей), «Динамо» (Минск) — 53 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 45 (23), «Динамо» (Брест) — 41 (24), «Витебск» — 41 (25). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 15 мячей.

Неман
2:0
Первый тайм: 0:0
Слуцк
Футбол, Беларусь, 25-й тур
19.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Неман
Главные тренеры
Игорь Ковалевич
Виталий Павлов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
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  • Желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Неман
Слуцк
Витебск
Нафтан
Чемпионат Беларуси: таблица и календарь