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«Майнц» и «Боруссия» М поделили очки в стартовом матче 8-го тура Бундеслиги

Завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и менхенгладбахская «Боруссия».

Источник: Neil Baynes/Getty Images

Команды играли на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. Итоговый результат — 1:1.

На 55-й минуте защитник «Боруссии» Штефан Лайнер отправил мяч в свои ворота. Через две минуты нападающий гостей Тим Кляйндинст сравнял счёт.

«Боруссия» Мёнхенгладбах занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков после восьми матчей. «Майнц» располагается на 12-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария» (17).

Майнц
1:1
Первый тайм: 0:0
Боруссия М
Футбол, Германия, Тур 8
25.10.2024, 21:30 (МСК UTC+3)
Mewa Arena
Главные тренеры
Бо Хенриксен
Херардо Сеоане
Голы
Майнц
Штефан Лайнер
55′
Боруссия М
Тим Кляйндинст
(Франк Онора)
57′
Составы команд
Майнц
27
Робин Центнер
2
Филлипп Мвене
3
Мориц Йенц
5
Максим Ляйч
90′
6
Кайсю Сано
8
Пауль Небель
18
Надим Амири
90+4′
31
Доминик Кор
19
Антони Каси
74′
88′
30
Сильван Видмер
7
Ли Джэ Сон
84′
14
Хюн Сок Хонг
29
Йонатан Буркардт
20′
11
Арминдо Зиб
88′
44
Нельсон Вайпер
Боруссия М
33
Мориц Николас
3
Ко Итакура
5
Марвин Фридрих
22
Штефан Лайнер
29
Джо Скалли
40′
8
Юлиан Вайгль
11
Тим Кляйндинст
27
Рокко Райц
72′
16
Филипп Зандер
80′
9
Франк Онора
90′
2
Фабио Кьяродиа
14
Алассан Плеа
58′
7
Кевин Штегер
25
Робин Хак
72′
31
Томаш Чванчара
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
16
Фолы
16
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Мартин Петерсен
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Майнц
Боруссия М
Чемпионат Германии: таблица и календарь