Футболисты «Немана» сыграли вничью с брестским «Динамо» в чемпионате Беларуси

Сегодня в Бресте подопечные Игоря Ковалевича дважды уступали хозяевам после точных ударов Михаила Гордейчука (с пенальти) и Егора Корцова, но Леонард Гвет и Михаил Козлов оба раза сравнивали результат. Эта ничья значительно уменьшила шансы «Немана» в борьбе за чемпионский титул с минским «Динамо», у которого всего на один балл меньше и три игры в запасе.



В другом сегодняшнем матче футболисты «Слуцка» уступили борисовскому БАТЭ — 0:1. В последнем поединке сегодняшнего игрового дня могилевский «Днепр» примет на своей арене «Торпедо-БелАЗ» из Жодино.



Вчера в стартовом матче 26-го тура мозырская «Славия» сыграла вничью с футболистами «Сморгони» — 0:0.



Еще три матча состоятся в воскресенье, 27 октября: «Ислочь» (Минский район) — «Нафтан», «Витебск» — «Гомель», «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк». В последнем поединке этого тура действующие чемпионы страны — футболисты минского «Динамо» будут соперничать на своем поле с дзержинским «Арсеналом».



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 57 очков (26 матчей), Динамо«(Минск) — 56 (23), “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — 48 (24), “Динамо” (Брест) — 42 (26), “Витебск” — 41 (25). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий “Гомеля” Роди Джуниор Эффаге, забивший 15 мячей.