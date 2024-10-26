Сегодня в Бресте подопечные Игоря Ковалевича дважды уступали хозяевам после точных ударов Михаила Гордейчука (с пенальти) и Егора Корцова, но Леонард Гвет и Михаил Козлов оба раза сравнивали результат. Эта ничья значительно уменьшила шансы «Немана» в борьбе за чемпионский титул с минским «Динамо», у которого всего на один балл меньше и три игры в запасе.
В другом сегодняшнем матче футболисты «Слуцка» уступили борисовскому БАТЭ — 0:1. В последнем поединке сегодняшнего игрового дня могилевский «Днепр» примет на своей арене «Торпедо-БелАЗ» из Жодино.
Вчера в стартовом матче 26-го тура мозырская «Славия» сыграла вничью с футболистами «Сморгони» — 0:0.
Еще три матча состоятся в воскресенье, 27 октября: «Ислочь» (Минский район) — «Нафтан», «Витебск» — «Гомель», «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк». В последнем поединке этого тура действующие чемпионы страны — футболисты минского «Динамо» будут соперничать на своем поле с дзержинским «Арсеналом».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 57 очков (26 матчей), Динамо«(Минск) — 56 (23), “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — 48 (24), “Динамо” (Брест) — 42 (26), “Витебск” — 41 (25). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий “Гомеля” Роди Джуниор Эффаге, забивший 15 мячей.
Футболисты «Немана» сыграли вничью с брестским «Динамо» в чемпионате Беларуси
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» сыграли вничью в гостях у брестского «Динамо» — 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Бресте подопечные Игоря Ковалевича дважды уступали хозяевам после точных ударов Михаила Гордейчука (с пенальти) и Егора Корцова, но Леонард Гвет и Михаил Козлов оба раза сравнивали результат. Эта ничья значительно уменьшила шансы «Немана» в борьбе за чемпионский титул с минским «Динамо», у которого всего на один балл меньше и три игры в запасе.
Сергей Ковальчук
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