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Жодинские торпедовцы не удержали победу над «Днепром» в чемпионате Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» не удержали победу над могилевским «Днепром» матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Играя в Могилеве, торпедовцы имели большое преимущество, но вышли вперед только на 76-й минуте после точного удара Вадима Побудея. Гости всего пять минут были впереди — на 81-й минту встречи хозяева ответили голом Даниила Виговского — ничья 1:1.

На первое место в турнирной таблице поднялся гродненский «Неман», сыгравший вничью в Бресте с местным «Динамо» — 2:2. Футболисты «Слуцка» у себя дома уступили борисовскому БАТЭ — 0:1, а мозырская «Славия» разошлась миром с футболистами «Сморгони» — 0:0.

Еще три матча состоятся в воскресенье, 27 октября: «Ислочь» (Минский район) — «Нафтан», «Витебск» — «Гомель», «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк». В последнем поединке этого тура действующие чемпионы страны — футболисты минского «Динамо» будут соперничать на своем поле с дзержинским «Арсеналом».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 57 очков (26 матчей), Динамо«(Минск) — 56 (23), “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — 49 (25), “Динамо” (Брест) — 42 (26), “Витебск” — 41 (25). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий “Гомеля” Роди Джуниор Эффаге, забивший 15 мячей.

Днепр-Могилев
1:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 26-й тур
26.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Спартак
Главные тренеры
Юрий Пунтус
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Чемпионат Беларуси: таблица и календарь