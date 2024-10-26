Жодинские торпедовцы не удержали победу над «Днепром» в чемпионате Беларуси

Играя в Могилеве, торпедовцы имели большое преимущество, но вышли вперед только на 76-й минуте после точного удара Вадима Побудея. Гости всего пять минут были впереди — на 81-й минту встречи хозяева ответили голом Даниила Виговского — ничья 1:1.



На первое место в турнирной таблице поднялся гродненский «Неман», сыгравший вничью в Бресте с местным «Динамо» — 2:2. Футболисты «Слуцка» у себя дома уступили борисовскому БАТЭ — 0:1, а мозырская «Славия» разошлась миром с футболистами «Сморгони» — 0:0.



Еще три матча состоятся в воскресенье, 27 октября: «Ислочь» (Минский район) — «Нафтан», «Витебск» — «Гомель», «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк». В последнем поединке этого тура действующие чемпионы страны — футболисты минского «Динамо» будут соперничать на своем поле с дзержинским «Арсеналом».



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 57 очков (26 матчей), Динамо«(Минск) — 56 (23), “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — 49 (25), “Динамо” (Брест) — 42 (26), “Витебск” — 41 (25). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий “Гомеля” Роди Джуниор Эффаге, забивший 15 мячей.