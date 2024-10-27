«Шанхай Шэньхуа» во главе со Слуцким упустил лидерство за тур до конца чемпионата Китая

ШАНХАЙ, 27 октября. /ТАСС/. «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Шэньчжэнь Синьпэнчэн» со счетом 2:2 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Китая по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Андре Луис (47-я минута) и Сефас Малеле (90+1, пенальти). У гостей отличились Эден Карцев (70) и Мэттью Орр (78).
По итогам 29 туров турнирную таблицу чемпионата Китая с 75 очками возглавляет «Шанхай Порт». Второе место занимает «Шанхай Шэньхуа», набравший 74 очка. Заключительный, 30-й тур пройдет 2 ноября. В нем «Шанхай Шэньхуа» встретится на выезде с «Чэнду» (третье место), «Шанхай Порт» примет «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (шестое место).
Главным тренером «Шанхай Шэньхуа» является россиянин Леонид Слуцкий, который возглавил команду в декабре 2023 года. В феврале «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста стал обладателем Суперкубка Китая.