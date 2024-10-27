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Гол Эффаге прервал победную серию футболистов «Витебска» в чемпионате Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» не сумели одержать пятую викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Витебск"

Четырехматчевую победную серию витебчан прервали футболисты «Гомеля», выигравшие в выездном поединке с минимальным перевесом в счете — 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма с пенальти забил лучший бомбардир нынешнего первенства габонский нападающий Род Джуниор Эффаге, для которого это 16-й гол.

Также сегодня «Ислочь» из Минского района разгромила в Молодечно новополоцкий «Нафтан» — 3:0, а в Солигорске местный «Шахтер», покидающий высшую лигу, уступил «Минску» — 0:1.

На первое место в турнирной таблице поднялся гродненский «Неман», сыгравший вничью в Бресте с местным «Динамо» — 2:2. Футболисты «Слуцка» у себя дома уступили борисовскому БАТЭ — 0:1, мозырская «Славия» разошлась миром с футболистами «Сморгони» — 0:0, а жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграло вничью в гостях у могилевского «Днепра» — 1:1. В заключительном поединке этого тура действующие чемпионы страны — футболисты минского «Динамо» — 29 октября будут соперничать на своем поле с дзержинским «Арсеналом».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 57 очков (26 матчей), Динамо«(Минск) — 56 (23), “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — 49 (25), “Динамо” (Брест) — 42 (26), “Витебск” — 41 (25).

Витебск
0:1
Первый тайм: 0:0
Гомель
Футбол, Беларусь, 26-й тур
27.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Витебский
Главные тренеры
Сергей Ясинский
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Чемпионат Беларуси: таблица и календарь