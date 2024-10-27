Гол Эффаге прервал победную серию футболистов «Витебска» в чемпионате Беларуси

Четырехматчевую победную серию витебчан прервали футболисты «Гомеля», выигравшие в выездном поединке с минимальным перевесом в счете — 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма с пенальти забил лучший бомбардир нынешнего первенства габонский нападающий Род Джуниор Эффаге, для которого это 16-й гол.



Также сегодня «Ислочь» из Минского района разгромила в Молодечно новополоцкий «Нафтан» — 3:0, а в Солигорске местный «Шахтер», покидающий высшую лигу, уступил «Минску» — 0:1.



На первое место в турнирной таблице поднялся гродненский «Неман», сыгравший вничью в Бресте с местным «Динамо» — 2:2. Футболисты «Слуцка» у себя дома уступили борисовскому БАТЭ — 0:1, мозырская «Славия» разошлась миром с футболистами «Сморгони» — 0:0, а жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграло вничью в гостях у могилевского «Днепра» — 1:1. В заключительном поединке этого тура действующие чемпионы страны — футболисты минского «Динамо» — 29 октября будут соперничать на своем поле с дзержинским «Арсеналом».



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 57 очков (26 матчей), Динамо«(Минск) — 56 (23), “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — 49 (25), “Динамо” (Брест) — 42 (26), “Витебск” — 41 (25).