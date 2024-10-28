Тотти может вернуться в серию А — в качестве игрока! Легенде предложили контракт два клуба

При этом Франческо не уточнил, о каких клубах идет речь, но кое-что сразу отмел: «Лацио»? Я бы даже не стал об этом думать«. А еще Тотти добавил, что речь точно о родной стране: “Если бы мне нужно было сделать что-то сумасшедшее, я бы сделал это в Италии, а не за границей. Может быть, “Интер” позовет меня… Сейчас в Италии нет “десятки”, но она может вернуться”.