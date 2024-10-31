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«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу в первом матче после увольнения тен Хага

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Футболисты «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:2 дома обыграли «Лестер» в матче ⅛ финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Каземиро (15-я и 39-я минуты), Алехандро Гарначо (28) и Бруну Фернандеш (36, 59). У проигравших отличились Билал Эль-Ханнус (33) и Конор Коуди (45+3).

28 октября в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» был отправлен Эрик тен Хаг. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2024) и Кубок английской лиги (2023). Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Рууд ван Нистелрой.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 11 очков в 9 матчах. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 3 ноября примет «Челси».

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель трофея «Ливерпуль», выигравший турнир десять раз.

Манчестер Юнайтед
Лестер
Чемпионат Англии: таблица и календарь