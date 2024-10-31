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Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка лиги, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка английской лиги.

Источник: Чемпионат.com

Кубок английской лиги. Четвертьфинал

  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
  • «Ньюкасл» — «Брентфорд»
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль»
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Все матчи пройдут 17 декабря.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Челси». Отметим, что «Ливерпуль» является рекордсменом по числу побед на турнире. Клуб выигрывал трофей 10 раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Сити» (8). Замыкает тройку «Манчестер Юнайтед», который побеждал на турнире шесть раз.

Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Арсенал
Кристал Пэлас