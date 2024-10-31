Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка лиги, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Челси». Отметим, что «Ливерпуль» является рекордсменом по числу побед на турнире. Клуб выигрывал трофей 10 раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Сити» (8). Замыкает тройку «Манчестер Юнайтед», который побеждал на турнире шесть раз.