«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в первом матче без тен Хага

В составе победителей по дублю оформили Каземиро и Бруну Фернандеш, еще один мяч забил Алехандро Гарначо. У гостей отличились Билал Эль-Ханнус и Конор Коуди.
Эта игра стала для «красных дьяволов» первой после увольнения главного тренера Эрика тен Хага. Нидерладнский специалист был уволен 28 октября. Встречу с «Лестером» манкунианцы провели под руководством Руда ван Нистелроя, назначенного исполняющим обязанности главного тренера.
Кубок английской лиги. ⅛ финала
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Лестер Сити» (Лестер) — 5:2 (4:2)
Голы: Каземиро, 15 (1:0); Гарначо, 28 (2:0); Эль-Ханнус, 33 (2:1); Фернандеш, 36 (3:1); Каземиро, 39 (4:1); Коуди, 45+3 (4:2); Фернандеш, 59 (5:2).