Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в первом матче без тен Хага

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Лестер Сити» в домашнем матче ⅛ финала Кубка английской лиги со счетом 5:2 и вышел в четвертьфинал турнира.

Источник: Reuters

В составе победителей по дублю оформили Каземиро и Бруну Фернандеш, еще один мяч забил Алехандро Гарначо. У гостей отличились Билал Эль-Ханнус и Конор Коуди.

Эта игра стала для «красных дьяволов» первой после увольнения главного тренера Эрика тен Хага. Нидерладнский специалист был уволен 28 октября. Встречу с «Лестером» манкунианцы провели под руководством Руда ван Нистелроя, назначенного исполняющим обязанности главного тренера.

Кубок английской лиги. ⅛ финала

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Лестер Сити» (Лестер) — 5:2 (4:2)

Голы: Каземиро, 15 (1:0); Гарначо, 28 (2:0); Эль-Ханнус, 33 (2:1); Фернандеш, 36 (3:1); Каземиро, 39 (4:1); Коуди, 45+3 (4:2); Фернандеш, 59 (5:2).

Манчестер Юнайтед
Лестер
Чемпионат Англии: таблица и календарь