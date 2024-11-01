Брестское «Динамо» разгромило «Днепр» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Уже к перерыву встречи в Могилеве брестчане вели 3:0 после точных ударов Егора Корцова, Никиты Бурака и Германа Барковского. Во втором тайме результат не изменился.



Все главные фавориты свои встречи 27-го тура проведут 2 ноября. Лидер первенства минское «Динамо» сыграет у себя дома со «Слуцком», «Неман» в Борисове встретится с БАТЭ, а «Торпедо-БелАЗ» примет в Жодино футболистов «Витебска». Также в субботу «Минск» встретится с гостями из мозырской «Славии». Остальные матчи состоятся 3 ноября: «Нафтан» (Новополоцк) — «Шахтер» (Солигорск), «Сморгонь» — «Арсенал» (Дзержинск), «Гомель» — «Ислочь» (Минский район).



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 59 очков (24 матча), «Неман» — 57 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 49 (25), «Динамо» (Брест) — 45 (27), «Витебск» — 41 (26). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, в активе которого 16 забитых мячей.