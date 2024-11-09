«Лейпциг» разошелся миром с «Боруссией» в матче чемпионата Германии

Данной ничьей «РБ Лейпциг» прерывает серию проигрышей из двух матчей. В следующем туре «Лейпциг» 23-го ноября встретится с «Хоффенхаймом», а «Боруссия» 24-го ноября сыграет с «Санкт-Паули».