«Лейпциг» разошелся миром с «Боруссией» в матче чемпионата Германии

Встреча завершилась со счетом 0:0.
Данной ничьей «РБ Лейпциг» прерывает серию проигрышей из двух матчей. В следующем туре «Лейпциг» 23-го ноября встретится с «Хоффенхаймом», а «Боруссия» 24-го ноября сыграет с «Санкт-Паули».
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. «РБ Лейпциг» сыграл в нулевую ничью с «Боруссией М» в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Данной ничьей «РБ Лейпциг» прерывает серию проигрышей из двух матчей. В следующем туре «Лейпциг» 23-го ноября встретится с «Хоффенхаймом», а «Боруссия» 24-го ноября сыграет с «Санкт-Паули».
Марко Розе
Херардо Сеоане
1
Петер Гулачи
4
Вилли Орбан
5
Эль-Шадай Битшиабу
16
Лукас Клостерманн
44
Кевин Кампль
7
Антонио Нуса
11
Лоис Опенда
39
Беньямин Хенрикс
67′
8
Амаду Айдара
89′
14
Кристоф Баумгартнер
81′
13
Николас Зайвальд
18
Артур Вермерен
51′
81′
20
Ассан Уэдраого
9
Юссуф Поульсен
67′
30
Беньямин Шешко
33
Мориц Николас
3
Ко Итакура
5
Марвин Фридрих
29
Джо Скалли
8
Юлиан Вайгль
11
Тим Кляйндинст
26
Лукас Ульрих
90′
2
Фабио Кьяродиа
27
Рокко Райц
44′
72′
10
Флориан Нойхаус
9
Франк Онора
81′
19
Натан Н`Гуму
14
Алассан Плеа
72′
16
Филипп Зандер
25
Робин Хак
42′
81′
31
Томаш Чванчара
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
4
14
Фолы
7
2
Офсайды
4
Главный судья
Кристиан Дингерт
(Германия)