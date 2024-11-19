Еще один немецкий клуб объявил об уходе из соцсети X

«С тех пор, как Илон Маск взял на себя управление платформой, уровень вражды, ненависти к меньшинствам, количество правых экстремистских постов и теорий заговора растут невероятными темпами под прикрытием свободы выражения мнений. Радикализация платформы продвигается Илоном Маском и его публикациями. Алгоритмы и элементы управления платформы X совершенно непрозрачны. Кроме того, Илон Маск использует сеть в качестве политического оружия, как это было в ходе избирательной кампании в США,» — говорится в заявлении.