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Еще один немецкий клуб объявил об уходе из соцсети X

«Вердер» вторым из немецких футбольных клубов объявил об уходе из соцсети X.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бременский «Вердер» на своем официальном сайте объявил о закрытии клубного аккаунта в соцсети X, став вторым клубом немецкой футбольной Бундеслиги, который пошел на данный шаг.

По словам генерального директора клуба Клауса Филбри, «Вердер» решил удалиться из X из-за несогласия с политикой владельца соцсети Илона Маска.

«С тех пор, как Илон Маск взял на себя управление платформой, уровень вражды, ненависти к меньшинствам, количество правых экстремистских постов и теорий заговора растут невероятными темпами под прикрытием свободы выражения мнений. Радикализация платформы продвигается Илоном Маском и его публикациями. Алгоритмы и элементы управления платформы X совершенно непрозрачны. Кроме того, Илон Маск использует сеть в качестве политического оружия, как это было в ходе избирательной кампании в США,» — говорится в заявлении.

Первым клубом Бундеслиги, публично отказавшимся от использования соцсети X, был «Санкт-Паули», фанаты которого известны своей приверженностью к леворадикальным идеям и поддержкой ЛГБТ*-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено).

«Вердер» — четырехкратный чемпион Германии и шестикратный обладатель Кубка страны. Также бременская команда завоевала Кубок обладателей кубков в 1992 году.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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