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Футболист «Монако» Головин забил первый гол в нынешнем сезоне

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу с «Брестом».

Источник: Reuters

Счет в матче стал 2:0 в пользу «Монако».

Для Головина это первый гол и первое результативное действие в нынешнем сезоне. Россиянин проводит девятый матч в чемпионате Франции, также он принял участие в четырех играх Лиги чемпионов.

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