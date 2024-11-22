Футболист «Монако» Головин забил первый гол в нынешнем сезоне

Счет в матче стал 2:0 в пользу «Монако».
Для Головина это первый гол и первое результативное действие в нынешнем сезоне. Россиянин проводит девятый матч в чемпионате Франции, также он принял участие в четырех играх Лиги чемпионов.
ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу с «Брестом».
Счет в матче стал 2:0 в пользу «Монако».
Для Головина это первый гол и первое результативное действие в нынешнем сезоне. Россиянин проводит девятый матч в чемпионате Франции, также он принял участие в четырех играх Лиги чемпионов.