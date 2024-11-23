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Футболисты «Слуцка» одержали убедительную победу над ФК «Минск»

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В матче 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги «Минск» на поле СОК «Олимпийский» встречался со «Слуцком».

Источник: Белта

Исходом сегодняшнего матча стал счет 0:1 в пользу команды «Слуцк».

«Минск» за тур до финиша занимает 13-е место с 28 очками, в то время как «Слуцк» с 39 баллами располагается на 7-й позиции.

Минск
0:1
Первый тайм: 0:0
Слуцк
Футбол, Беларусь, 29-й тур
23.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Трактор
Главные тренеры
Виталий Павлов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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