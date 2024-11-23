Футболисты «Слуцка» одержали убедительную победу над ФК «Минск»

Исходом сегодняшнего матча стал счет 0:1 в пользу команды «Слуцк».
«Минск» за тур до финиша занимает 13-е место с 28 очками, в то время как «Слуцк» с 39 баллами располагается на 7-й позиции.
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В матче 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги «Минск» на поле СОК «Олимпийский» встречался со «Слуцком».
Исходом сегодняшнего матча стал счет 0:1 в пользу команды «Слуцк».
«Минск» за тур до финиша занимает 13-е место с 28 очками, в то время как «Слуцк» с 39 баллами располагается на 7-й позиции.
Виталий Павлов
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