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«Барселона» хочет купить Дьекереша летом и оставить его в аренде в «Спортинге» на сезон

Скауты «Барселона» будут следить за нападающим «Спортинга» Виктора Дьекереша во время матча Лиги чемпионов с «Арсеналом». Каталонская команда заинтересована в подписании шведского форварда, проводящего великолепный сезон.

Источник: Getty Images

26-летний игрок ранее объявил, что не уйдет из «Спортинга» в зимнее трансферное окно, но, похоже, он почти наверняка сменит клубную прописку по окончании сезона. Заинтересованность в услугах Дьекереша также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Бавария».

Sport сообщает, что в «Барселоне» верят, что может подписать Дьекереша примерно за 70 млн евро, несмотря на его пункт об отступных в размере 100 млн евро. В каталонском клубе видят в шведе преемника Роберта Левандовски. Однако, поскольку «Барса» не собирается расставаться с поляком по окончании сезона, клуб хочет подписать Дьекереша летом 2025 года, а затем оставить его в аренде в «Спортинге» на сезон-2025/26.

Сам Дьекереш может не захотеть провести еще один год в Португалии.

Спортинг
Барселона