«Барселона» хочет купить Дьекереша летом и оставить его в аренде в «Спортинге» на сезон

Sport сообщает, что в «Барселоне» верят, что может подписать Дьекереша примерно за 70 млн евро, несмотря на его пункт об отступных в размере 100 млн евро. В каталонском клубе видят в шведе преемника Роберта Левандовски. Однако, поскольку «Барса» не собирается расставаться с поляком по окончании сезона, клуб хочет подписать Дьекереша летом 2025 года, а затем оставить его в аренде в «Спортинге» на сезон-2025/26.