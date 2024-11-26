«Барселона» хочет купить Дьекереша летом и оставить его в аренде в «Спортинге» на сезон

26-летний игрок ранее объявил, что не уйдет из «Спортинга» в зимнее трансферное окно, но, похоже, он почти наверняка сменит клубную прописку по окончании сезона. Заинтересованность в услугах Дьекереша также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Бавария».
Sport сообщает, что в «Барселоне» верят, что может подписать Дьекереша примерно за 70 млн евро, несмотря на его пункт об отступных в размере 100 млн евро. В каталонском клубе видят в шведе преемника Роберта Левандовски. Однако, поскольку «Барса» не собирается расставаться с поляком по окончании сезона, клуб хочет подписать Дьекереша летом 2025 года, а затем оставить его в аренде в «Спортинге» на сезон-2025/26.
Сам Дьекереш может не захотеть провести еще один год в Португалии.