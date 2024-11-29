Доннарумма хочет уйти из «ПСЖ» из-за конкуренции с Сафоновым. Итальянец недоволен отношением Луиса Энрике

«Цель, которую я ставлю перед всеми игроками в составе, состоит в том, чтобы все футболисты были готовы к предстоящему матчу. Я выбрал Сафонова для преодоления прессинга “Баварии” и создания превосходства при розыгрыше мяча. Поражения всегда досадны и обидны, но они дают мне много информации о том, какие футболисты смогут играть здесь в будущем, если оно будет. Я повторюсь, они дают мне интересную и необходимую информацию о том, сможем ли мы продолжить наш совместный путь», — сказал тренер парижан.