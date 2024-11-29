Березуцкий начал в «Сабахе» с победы. Повержена одна из худших команд чемпионата Азербайджана

«Я очень горд возглавить “Сабах”. Для меня это большая возможность. С этого момента мы будем двигаться вместе. Надеюсь, это движение будет продуктивным и интересным. Есть также какое-то ощущение комфорта от нахождения в Баку. Люди, с которыми я уже познакомился, просто потрясающие. Это важно в работе тренера», — прокомментировал Василий свое назначение.