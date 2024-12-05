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«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Лондона.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. «Арсенал» дома со счетом 2:0 обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

В составе победителей голы забили Юрриен Тимбер (54-я минута) и Вильям Салиба (73).

Команды провели 242-й очный матч в истории, «Арсенал» одержал 90-ю победу. «Манчестер Юнайтед» был сильнее 99 раз, 53 встречи завершились вничью. «Арсенал» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» с 2 декабря 2021 года, тогда «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу со счетом 3:2. После этого лондонская команда одержала шесть побед.

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение под руководством Рубена Аморима. До игры с «Арсеналом» команда во главе с португальским специалистом, который ранее тренировал «Спортинг» из Лиссабона, одержала две победы и один раз сыграла вничью.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 28 очков. «Манчестер Юнайтед» идет на 11-м месте с 19 очками. В следующем туре «Арсенал» 8 декабря в гостях сыграет с «Фулхэмом», «Манчестер Юнайтед» днем ранее примет «Ноттингем Форест».

В других матчах игрового дня «Манчестер Сити» дома обыграл «Ноттингем Форест» и прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах. «Ньюкасл» дома сыграл вничью с лидером текущего чемпионата «Ливерпулем» (3:3), «Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон» (5:1), «Эвертон» дома крупно обыграл «Вулверхэмптон» (4:0).

Арсенал
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 14
4.12.2024, 23:15 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Рубен Аморим
Голы
Арсенал
Юррьен Тимбер
(Деклан Райс)
54′
Вильям Салиба
(Томас Партей)
73′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
12
Юррьен Тимбер
15
Якуб Кивер
5
Томас Партей
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
17
Александр Зинченко
66′
71′
23
Микель Мерино
8
Мартин Эдегор
90′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
11
Габриел Мартинелли
71′
19
Леандро Троссар
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
25
Мануэль Угарте
45′
5
Харри Магуайр
51′
59′
15
Лени Йоро
12
Тайрелл Маласиа
44′
46′
16
Амад Диалло
7
Мэйсон Маунт
59′
10
Маркус Рэшфорд
9
Расмус Хейлунн
79′
21
Матеус дос Сантос Антони
17
Алехандро Гарначо
59′
11
Джошуа Зиркзе
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
0
12
Фолы
8
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь