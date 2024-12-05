«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии по футболу

Команды провели 242-й очный матч в истории, «Арсенал» одержал 90-ю победу. «Манчестер Юнайтед» был сильнее 99 раз, 53 встречи завершились вничью. «Арсенал» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» с 2 декабря 2021 года, тогда «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу со счетом 3:2. После этого лондонская команда одержала шесть побед.