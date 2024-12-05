«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии по футболу

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. «Арсенал» дома со счетом 2:0 обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
В составе победителей голы забили Юрриен Тимбер (54-я минута) и Вильям Салиба (73).
Команды провели 242-й очный матч в истории, «Арсенал» одержал 90-ю победу. «Манчестер Юнайтед» был сильнее 99 раз, 53 встречи завершились вничью. «Арсенал» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» с 2 декабря 2021 года, тогда «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу со счетом 3:2. После этого лондонская команда одержала шесть побед.
«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение под руководством Рубена Аморима. До игры с «Арсеналом» команда во главе с португальским специалистом, который ранее тренировал «Спортинг» из Лиссабона, одержала две победы и один раз сыграла вничью.
«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 28 очков. «Манчестер Юнайтед» идет на 11-м месте с 19 очками. В следующем туре «Арсенал» 8 декабря в гостях сыграет с «Фулхэмом», «Манчестер Юнайтед» днем ранее примет «Ноттингем Форест».
В других матчах игрового дня «Манчестер Сити» дома обыграл «Ноттингем Форест» и прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах. «Ньюкасл» дома сыграл вничью с лидером текущего чемпионата «Ливерпулем» (3:3), «Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон» (5:1), «Эвертон» дома крупно обыграл «Вулверхэмптон» (4:0).