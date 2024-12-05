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Футболисты «Реала» всё больше сомневаются в Мбаппе — Relevo

Футболисты мадридского «Реала» всё больше сомневаются в самоотдаче нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Relevo.

Источник: Getty Images

По информации источника, игроки «сливочных» видят, что французский футболист демонстрирует свой талант на каждой тренировке, но также замечают, что его «пламя гаснет в матчах». Остальные игроки «Королевского клуба» отмечают, что проблема заключается не только в реализации моментов, но и в том, что Мбаппе не пытается помочь команде, когда это необходимо.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Реал