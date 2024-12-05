Футболисты «Реала» всё больше сомневаются в Мбаппе — Relevo

По информации источника, игроки «сливочных» видят, что французский футболист демонстрирует свой талант на каждой тренировке, но также замечают, что его «пламя гаснет в матчах». Остальные игроки «Королевского клуба» отмечают, что проблема заключается не только в реализации моментов, но и в том, что Мбаппе не пытается помочь команде, когда это необходимо.