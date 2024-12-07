«ПСЖ» установил антирекорд Лиги 1

Подопечные испанского специалиста Луиса Энрике нанесли 11 ударов в створ, но так и не смогли поразить ворота соперника. Как сообщает Opta, за всё время сбора данных (с сезона-2006/2007) никто в Лиге 1 не оставался без голов при большем количестве попаданий в створ ворот.