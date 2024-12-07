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«ПСЖ» установил антирекорд Лиги 1

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Осер» и «Пари Сен-Жермен».

Источник: Xavier Laine/Getty Images

Игра проходила на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Пиньяр (Франция). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Подопечные испанского специалиста Луиса Энрике нанесли 11 ударов в створ, но так и не смогли поразить ворота соперника. Как сообщает Opta, за всё время сбора данных (с сезона-2006/2007) никто в Лиге 1 не оставался без голов при большем количестве попаданий в створ ворот.

После 14 сыгранных матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 34 очка. «Осер» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 20 очков. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Лионом» (15 декабря), а «Осер» — с «Лансом» (14 декабря).

Осер
0:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 14
6.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade de l'Abbe Deschamps
Главные тренеры
Кристоф Пеллиссье
Луис Энрике
Составы команд
Осер
16
Донован Леон
3
Гэбриэл Ошо
4
Жубал
13
Клемен Акпа
14
Гидеон Менса
25
Хамед Джуниор Траоре
73′
42
Элиша Овусу
35
Кевин Даноис
23
Ки-Яна Хувер
84′
26
Поль Джоли
10
Гаэтан Перрен
77′
45
Адо Онайву
17
Лассине Синайоко
76′
83′
9
Тео Бэйр
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
85′
17
Витор Феррейра Витинья
33
Уоррен Заир-Эмери
8
Фабиан Руис
79′
11
Марко Асенсио
19
Ли Кан Ин
67′
14
Дезире Дуэ
9
Гонсалу Рамуш
62′
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
62′
23
Рандаль Коло Муани
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
25
2
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
15
8
Фолы
7
3
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Осер
Чемпионат Франции: таблица и календарь