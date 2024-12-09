Футболист «Вест Хэма» Антонио пропустит около года из-за перелома, полученного в аварии

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба «Вест Хэм» Майкл Антонио не сможет выйти на поле в течение года после операции по поводу перелома ноги, полученного в результате аварии. Об этом сообщает газета The Guardian.
Антонио попал в аварию 7 декабря. Машина, за рулем которой находился футболист, сильно пострадала. Футболист был доставлен в больницу на вертолете. Позднее в клубе сообщили, что игрок находится в стабильном состоянии. Отмечается, что он в сознании, общается и находится под пристальным наблюдением врачей в лондонской больнице.
Антонио 34 года, он выступает за «Вест Хэм» с 2015 года и провел за клуб 323 матча в разных турнирах, забив 83 гола и отдав 41 результативную передачу. Форвард является победителем Лиги конференций сезона-2022/23. Также он играл за английские «Шеффилд Уэнсдей», «Ноттингем Форест», «Саутгемптон», «Рединг», «Колчестер Юнайтед» и «Челтенхэм Таун». В составе сборной Ямайки Антонио провел 21 матч, забив 5 мячей.
«Вест Хэм» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков в 14 матчах. В следующем матче команда 9 декабря примет «Вулверхэмптон».