Футболист «Вест Хэма» Антонио пропустит около года из-за перелома, полученного в аварии

Антонио попал в аварию 7 декабря. Машина, за рулем которой находился футболист, сильно пострадала. Футболист был доставлен в больницу на вертолете. Позднее в клубе сообщили, что игрок находится в стабильном состоянии. Отмечается, что он в сознании, общается и находится под пристальным наблюдением врачей в лондонской больнице.