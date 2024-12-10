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Побеждавший в ЛЧ с «Ливерпулем» Кейта перешел в бывший клуб Черчесова

Полузащитника сборной Гвинеи и «Вердера» Наби Кейта взяли в аренду на один год с правом последующего выкупа.

Источник: fradi.hu

Полузащитник сборной Гвинеи Наби Кейта перешел из «Вердера» в «Ференцварош». Об этом сообщается на сайте венгерского клуба.

29-летний футболист, известный по выступлениям за «Ливерпуль» взят в аренду на один год с правом последующего выкупа.

Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» летом 2018 года за €60 млн. Но из-за многочисленных травм футболист так и не стал постоянным игроком основного состава. В итоге прошлым летом после завершения срока контракта он перешел в «Вердер», где в итоге сыграл только пять матчей.

С «Ливерпулем» Кейта выиграл чемпионат Англии (2020), Кубок Англии (2022), Кубок лиги (2022), Суперкубок УЕФА (2019) и клубный чемпионат мира (2019).

«Ференцварош» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. В 2021—2023 годах командой руководил бывший тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов, выиграв с командой два чемпионства.

Ференцварош