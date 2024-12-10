Побеждавший в ЛЧ с «Ливерпулем» Кейта перешел в бывший клуб Черчесова

Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» летом 2018 года за €60 млн. Но из-за многочисленных травм футболист так и не стал постоянным игроком основного состава. В итоге прошлым летом после завершения срока контракта он перешел в «Вердер», где в итоге сыграл только пять матчей.