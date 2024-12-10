Побеждавший в ЛЧ с «Ливерпулем» Кейта перешел в бывший клуб Черчесова

Полузащитник сборной Гвинеи Наби Кейта перешел из «Вердера» в «Ференцварош». Об этом сообщается на сайте венгерского клуба.
29-летний футболист, известный по выступлениям за «Ливерпуль» взят в аренду на один год с правом последующего выкупа.
Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» летом 2018 года за €60 млн. Но из-за многочисленных травм футболист так и не стал постоянным игроком основного состава. В итоге прошлым летом после завершения срока контракта он перешел в «Вердер», где в итоге сыграл только пять матчей.
С «Ливерпулем» Кейта выиграл чемпионат Англии (2020), Кубок Англии (2022), Кубок лиги (2022), Суперкубок УЕФА (2019) и клубный чемпионат мира (2019).
«Ференцварош» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. В 2021—2023 годах командой руководил бывший тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов, выиграв с командой два чемпионства.