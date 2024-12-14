«Наполи» совершил камбэк и обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура Серии А

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. «Удинезе» заработал 20 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Аталанта», у которой 37 очков за 16 игр.