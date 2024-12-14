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«Наполи» совершил камбэк и обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура Серии А

Завершился матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Удинезе» и «Наполи».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Довери. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий хозяев Флорьян Товен. В начале второго тайма форвард «Наполи» Ромелу Лукаку восстановил равновесие. На 76-й минуте защитник «Удинезе» Лаутаро Хианетти забил автогол. На 81-й минуте полузащитник Андре Замбо Ангисса укрепил преимущество гостей.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. «Удинезе» заработал 20 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Аталанта», у которой 37 очков за 16 игр.

Удинезе
1:3
Первый тайм: 1:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 16
14.12.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Коста Руньяич
Антонио Конте
Голы
Удинезе
Флориан Товен
22′
Наполи
Ромелу Лукаку
(Скотт Мактоминай)
50′
Лаутаро Джаннетти
76′
Андре-Франк Замбо Ангисса
(Джованни Симеоне)
81′
Нереализованные пенальти
Удинезе
Флориан Товен
22′
Составы команд
Удинезе
90
Рэзван Сава
31
Томас Кристенсен
25
Йеспер Чельстрем
29
Яка Бийол
10
Флориан Товен
17
Лоренцо Лукка
19
Кингсли Эхизибуэ
70′
11
Ассан Камара
30
Лаутаро Джаннетти
83′
4
Джеймс Абанква
33
Джордан Земура
83′
77
Руй Модесто
8
Санди Ловрич
34′
14
Артур Атта
39′
32
Юрген Эккеленкамп
83′
21
Икер Браво
Наполи
1
Алекс Мерет
4
Алессандро Буонджорно
13
Амир Ррахмани
17
Матиас Оливера
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Скотт Мактоминай
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
89′
6
Билли Гилмор
7
Давид Нерес
85′
26
Сириль Нгонге
9
Ромелу Лукаку
80′
18
Джованни Симеоне
21
Маттео Политано
67′
85′
81
Джакомо Распадори
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
14
Фолы
8
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
Чемпионат Италии: таблица и календарь