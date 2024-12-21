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Кокорин забил гол пяткой в матче чемпионата Кипра по футболу

Российский нападающий отличился в игре с командой «Омония 29 мая».

НИКОСИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол после удара пяткой в матче 15-го тура чемпионата Кипра по футболу с командой «Омония 29 мая».

Кокорин отличился на 51-й минуте, сделав счет 2:0. На 21-й минуте с передачи российского нападающего мяч забил Янник Гомис. На 61-й минуте Кокорин оформил дубль.

Россиянин выступает за «Арис» с 2022 года. В Российской премьер-лиге Кокорин играл за московские «Динамо» и «Спартак», «Сочи», петербургский «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В январе 2021 года перешел в итальянскую «Фиорентину», не сумев закрепиться в основном составе. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.

Арис Л