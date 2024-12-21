Четыре гола Шика помогли «Байеру» разгромить «Фрайбург» в матче Бундеслиги

Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Патрик Шик (45+1, 67, 74, 77) и Флориан Вирц (51), на счету которого также три голевые передачи и незабитый пенальти (33). В составе «Фрайбурга» отличился Винченцо Грифо (55).