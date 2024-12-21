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Четыре гола Шика помогли «Байеру» разгромить «Фрайбург» в матче Бундеслиги

Голы Шика помогли «Байеру» разгромить «Фрайбург» в матче чемпионата Германии.

Источник: Пресс-служба клуба "Байер"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. «Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Патрик Шик (45+1, 67, 74, 77) и Флориан Вирц (51), на счету которого также три голевые передачи и незабитый пенальти (33). В составе «Фрайбурга» отличился Винченцо Грифо (55).

«Байер» одержал пятую победу в Бундеслиге подряд, набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на четыре балла. «Фрайбург» с 24 очками идет восьмым.

Байер
5:1
Первый тайм: 1:0
Фрайбург
Футбол, Германия, Тур 15
21.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
BayArena, 30000 зрителей
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Юлиан Шустер
Голы
Байер
Патрик Шик
(Флориан Вирц)
45+1′
Флориан Вирц
(Эсекиэль Паласиос)
51′
Патрик Шик
(Флориан Вирц)
67′
Патрик Шик
(Флориан Вирц)
74′
Патрик Шик
(Алехандро Гримальдо)
77′
Фрайбург
Винченцо Грифо
(Михаэль Грегорич)
55′
Нереализованные пенальти
Байер
Флориан Вирц
33′
Составы команд
Байер
1
Лукас Градецки
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
10
Флориан Вирц
25
Эсекиэль Паласиос
34
Гранит Джака
3
Пьеро Хинкапье
83′
44
Жанюэль Белосян
20
Алехандро Гримальдо
80′
23
Норди Мукьеле
30
Джереми Фримпонг
81′
13
Артур
14
Патрик Шик
78′
80′
24
Алейкс Гарсия
19
Натан Телла
69′
11
Мартен Террье
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
3
Филипп Линхарт
28
Маттиас Гинтер
30
Кристиан Гюнтер
9
Лукас Хелер
32
Винченцо Грифо
17
Лукас Кюблер
24′
75′
25
Килианн Сильдиллия
6
Патрик Остераге
75′
37
Макс Розенфельдер
8
Максимилиан Эггештайн
85′
27
Николас Хефлер
38
Михаэль Грегорич
75′
20
Чуквубуике Адаму
42
Рицу Доан
58′
34
Мерлин Рель
90+1′
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
8
12
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
8
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
Фрайбург
Чемпионат Германии: таблица и календарь