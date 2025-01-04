«Сити» наконец-то ожил! Лучший матч Гвардиолы в 2025 году

Получилось так, что хозяевам даже не потребовалось бить по воротам, чтобы открыть счёт. Савиньо не особо опасно простреливал, но мяч задел ногу Цоуфала и зашёл в ближний угол — 1:0. «Сити» после этого заиграл ещё увереннее, не позволив гостям ни разу пробить в створ за первые 45 минут. А вот у хозяев моментов хватило. Опасно били и Льюис, и Силва, но с их ударами справился голкипер «Вест Хэма».