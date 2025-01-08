Пенья исключен из старта «Барселоны» на матч Суперкубка из-за опоздания — источник

По информации инсайдера, Иньяки Пенья должен был выйти в стартовом составе на матч с «Атлетиком» из Бильбао в Суперкубке Испании, но опоздал на последний сбор команды в отеле на несколько минут, за что был наказан главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом.