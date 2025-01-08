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Пенья исключен из старта «Барселоны» на матч Суперкубка из-за опоздания — источник

Вратарь каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья был исключён из стартового состава клуба на полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао из-за опоздания на сбор команды на несколько минут.

Источник: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Об этом сообщила известный инсайдер Елена Кондис.

По информации инсайдера, Иньяки Пенья должен был выйти в стартовом составе на матч с «Атлетиком» из Бильбао в Суперкубке Испании, но опоздал на последний сбор команды в отеле на несколько минут, за что был наказан главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом.

Главный тренер команды знал, что Иньяки Пенья опоздал из-за того, что либо не знал расписание, либо проспал, но отказался менять своё решение и выпускать вратаря в основе.

Вместо Иньяки Пеньи в стартовом составе на полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао выйдет польский вратарь Войцех Щенсны.

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