Спортивный суд Испании разрешил «Барселоне» заявить футболиста Ольмо

Ольмо и Виктор перешли в «Барселону» летом 2024 года из германского «Лейпцига» и испанской «Жироны» соответственно. Ольмо сыграл за команду в текущем сезоне 15 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На счету Виктора 17 игр, в них он забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. Ранее «Барселона» испытывала проблемы с регистрацией Ольмо, который был куплен за €55 млн, но сумела зарегистрировать его до 31 декабря благодаря уходу германского полузащитника Илкая Гюндогана и травме датского защитника Андреаса Кристенсена.