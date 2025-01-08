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Спортивный суд Испании разрешил «Барселоне» заявить футболиста Ольмо

В конце декабря коммерческий суд Барселоны отклонил апелляцию футбольного клуба, касающуюся регистрации Ольмо, из-за нарушения правила финансового фейр-плей.

Источник: ФК «БАРСЕЛОНА»

МАДРИД, 8 января. /ТАСС/. Спортивный суд Испании (CSD) вынес решение, разрешающее футбольному клубу «Барселона» дозаявить полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора для выступления во второй части сезона. Об этом сообщает агентство Reuters.

Разрешение на регистрацию футболистов действует на время судебного разбирательства.

В конце декабря коммерческий суд Барселоны отклонил апелляцию футбольного клуба, касающуюся регистрации Ольмо, из-за нарушения правила финансового фейр-плей. Позднее «Барселона» обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по поводу контрактов Ольмо и Виктора, но получила отказ.

Ольмо и Виктор перешли в «Барселону» летом 2024 года из германского «Лейпцига» и испанской «Жироны» соответственно. Ольмо сыграл за команду в текущем сезоне 15 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На счету Виктора 17 игр, в них он забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. Ранее «Барселона» испытывала проблемы с регистрацией Ольмо, который был куплен за €55 млн, но сумела зарегистрировать его до 31 декабря благодаря уходу германского полузащитника Илкая Гюндогана и травме датского защитника Андреаса Кристенсена.

Барселона
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