Класико в финале Суперкубка быть! После 0:4 на «Сантьяго Бернабеу» у «Реала» сумасшедшая мотивация

А ведь навестивший в Саудовской Аравии бывших одноклубников Карим Бензема накануне говорил, что Винисиус, Беллингем, Родриго и Мбаппе — это атака мечты. И как раз такой вариант избрал на полуфинал Карло Анчелотти. Выбирать же можно было во многих линиях, и даже не игравший с декабря 2023 года Алаба впервые попал в заявку после разрыва крестообразных связок. Но когда замена потребовалась получившему удар в голову Тшуамени, на поле отправился не австриец, который только несколько дней работает в общей группе, а поднятый по ходу сезона из второй команды Рауль Асенсио.