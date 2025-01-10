«Бессмысленный поступок»: Анчелотти о потасовке в матче с «Мальоркой»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти назвал бессмысленной потасовку в концовке матча Суперкубка Испании против «Мальорки».
В четверг «Реал» обыграл «Мальорку» со счетом 3:0 в матче полуфинала Суперкубка Испании, игра прошла в Саудовской Аравии. В концовке встречи произошла массовая стычка, которую начал английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, пошлепав защитника «Мальорки» Пабло Маффео по затылку.
«Была отличная атмосфера, мы играли на отличном стадионе с большим количеством болельщиков “Реала”. Нас очень любили, они поддерживали нас, и они увидели хорошую версию команды. Финальная потасовка была ненужной для обеих команд и бессмысленной, потому что матч уже закончился», — приводит слова Анчелотти с пресс-конференции сайт «Реала».
«Реал» встретится с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Решающий матч за трофей пройдет 12 января. «Барселона» выигрывала Суперкубок Испании рекордные 14 раз, у «Реала» 13 побед.