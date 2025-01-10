«Бессмысленный поступок»: Анчелотти о потасовке в матче с «Мальоркой»

«Была отличная атмосфера, мы играли на отличном стадионе с большим количеством болельщиков “Реала”. Нас очень любили, они поддерживали нас, и они увидели хорошую версию команды. Финальная потасовка была ненужной для обеих команд и бессмысленной, потому что матч уже закончился», — приводит слова Анчелотти с пресс-конференции сайт «Реала».