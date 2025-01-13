«Наполи» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты «Наполи» обыграли «Верону» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Неаполе, закончилась со счетом 2:0. На 5-й минуте мяч отскочил в ворота от вратаря «Вероны» Лоренцо Монтипо, окончательный счет установил полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса (61-я минута).
«Наполи» одержал пятую победу подряд и с 47 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Верона» (19 очков) располагается на 17-й позиции.