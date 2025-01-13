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«Наполи» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии

«Наполи» обыграл «Верону» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты «Наполи» обыграли «Верону» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Неаполе, закончилась со счетом 2:0. На 5-й минуте мяч отскочил в ворота от вратаря «Вероны» Лоренцо Монтипо, окончательный счет установил полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса (61-я минута).

«Наполи» одержал пятую победу подряд и с 47 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Верона» (19 очков) располагается на 17-й позиции.

Наполи
2:0
Первый тайм: 1:0
Верона
Футбол, Италия, Тур 20
12.01.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Паоло Дзанетти
Голы
Наполи
Лоренцо Монтипо
5′
Андре-Франк Замбо Ангисса
61′
Составы команд
Наполи
1
Алекс Мерет
5
Гильерме Жуан Жезус
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
68
Станислав Лоботка
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
37
Леонардо Спинаццола
83′
30
Паскуале Маццокки
8
Скотт Мактоминай
77′
18
Джованни Симеоне
7
Давид Нерес
90′
23
Алессио Дзербин
9
Ромелу Лукаку
77′
26
Сириль Нгонге
21
Маттео Политано
77′
81
Джакомо Распадори
Верона
1
Лоренцо Монтипо
23
Джанджакомо Маньяни
27
Павел Давидович
42
Диего Коппола
31
Томаш Суслов
33
Ондрей Дуда
5
Давиде Фараони
77′
4
Флавиус Данилюк
6
Реда Белаян
84′
35
Даниэль Москера
8
Дарко Лазович
69′
12
Домагой Брадарич
9
Амин Сарр
69′
14
Дайлон Роша Ливраменто
11
Каспер Тенгстедт
76′
20
Григорис Кастанос
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
6
Фолы
5
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
Верона
Чемпионат Италии: таблица и календарь