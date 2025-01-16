Трансфер этого футболиста сделает «Реал» непобедимым. Вот в чем особая уникальность Трента

Очевидно, что позиция правого защитника в «Реале» нуждается в усилении. Основным здесь является 33-летний Дани Карвахаль, который на данный момент залечивает травму крестообразной связки колена. Сможет ли Карвахаль вернуться на прежний уровень после столь серьезной травмы — большой вопрос. В отсутствие Дани бровку утюжит Лукас Васкес — но ему тоже 33 года, и время берет свое. Камео Феде Вальверде на правом фланге не в счет — это не его профильная позиция.