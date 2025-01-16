Трансфер этого футболиста сделает «Реал» непобедимым. Вот в чем особая уникальность Трента

Грядущим летом фанатов «Реала», вероятно, ждут большие новости. К команде из Мадрида на правах свободного агента может присоединиться лидер «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, чей контракт с «красными» истекает в конце июня.
Сага «Реал» + Трент: как она развивалась
31 декабря 2024 года «Реал» связался с «Ливерпулем» и дал понять, что готов подписать Трента уже в январе, если англичане согласятся провести переговоры. «Ливерпуль» ответил отказом — в клубе все еще не теряют надежд, что 26-летний защитник продлит контракт. Однако шансов на это с каждым днем остается все меньше.
15 января подтверждение грядущего трансфера пришло из Испании. Журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрерол сообщил, что Александер-Арнольд уже «заключил сделку» с «Реалом» и присоединится к «сливочным» в июне.
«Небольшие детали еще нуждаются в обсуждении, но, если не произойдет ничего особенного, в следующем сезоне Трент будет играть за “Реал”. Если “Ливерпуль” снизит требования до 29−33 миллионов фунтов, то его могут купить сейчас», — отметил Педрерол.
Зачем «Реалу» нужен Трент
Очевидно, что позиция правого защитника в «Реале» нуждается в усилении. Основным здесь является 33-летний Дани Карвахаль, который на данный момент залечивает травму крестообразной связки колена. Сможет ли Карвахаль вернуться на прежний уровень после столь серьезной травмы — большой вопрос. В отсутствие Дани бровку утюжит Лукас Васкес — но ему тоже 33 года, и время берет свое. Камео Феде Вальверде на правом фланге не в счет — это не его профильная позиция.
Трент, во-первых, моложе Карвахаля и Васкеса, а во-вторых, обладает большим арсеналом функций. Главная фишка Александер-Арнольда — его радиоуправляемые передачи, которые в одну секунду могут превратить статичную или малоперспективную ситуацию в голевой момент. В нынешнем сезоне англичанин пасует даже лучше, чем прежде, — рассмотрим несколько примеров.
Матч «Ливерпуля» против «Ноттингем Форест». Трент в одно касание с нерабочей ноги выводит Мохамеда Салаха в прорыв к воротам: будь египтянин немного расторопнее, и эпизод закончился бы голом. Невероятный пас.
Матч с «Вест Хэмом» — снова связка Трента и Салаха. Александер-Арнольд — безумец: выкрутить такую передачу во всем мире мог бы разве что Кевин Де Брейне.
Матч с «Тоттенхэмом», в котором «Ливерпуль» победил со счетом 6:3. Трент начинает голевую атаку длинным пасом — снова с нерабочей ноги и на этот раз находясь спиной к чужим воротам. При всем уважении к Карвахалю и Васкесу, они учились там, где Трент преподавал.
«Трент напоминает опытного рэпера, который удлиняет или сжимает слоги в словах для сохранения ритма. Он обращается с мячом, используя множество различных техник, то сильнее, то мягче, и ты задаешься вопросом: “Да как он вообще додумался до такого?” — восхищаются Александер-Арнольдом в X.
Вывод
Трансфер Трента однозначно сделает атаку «Реала» сильнее — Мбаппе, Винисиус, Беллингем и другие будут «кормиться» его пасами. Добавьте к этому тот факт, что главным хайлайтом карьеры Арнольда является унижение «Барселоны» с того самого углового: фанаты «Мадрида» обожают этот момент. Лучшей замены Карвахалю на рынке просто нет. Флорентино Перес собирает на «Сантьяго Бернабеу» новых «галактикос».
Тимофей Яценко