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The Athletic: Эрлинг Холанд подписал новый контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продлил контракт с «горожанами» до лета 2034 года, сообщает The Athletic.

Источник: Getty Images

Таким образом, форвард будет выступать в клубе ещё 9,5 лет.

По информации источника, все пункты о выкупе игрока, действовавшие ранее, удалены из нового контракта. Зарплата игрока станет самой большой в клубе. Сообщается, что это одно из самых дорогих соглашений в истории спорта.

24-летний Холанд в текущем сезоне сыграл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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