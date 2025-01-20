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Флорентино Переса переизбрали президентом футбольного клуба «Реал»

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Флорентино Перес переизбран на пост президента испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Источник: Reuters

Перес был единственным кандидатом на выборах. Он продолжит занимать эту должность до 2029 года.

Пересу 77 лет, он впервые стал президентом «Реала» в 2000 году, проработав на посту шесть лет. В 2009 году на безальтернативной основе его избрали на новый срок, за время его работы клуб по семь раз победил в Лиге чемпионов, чемпионате и Суперкубке Испании, шесть раз выиграл Суперкубок УЕФА, пять раз победил в клубном чемпионате мира, трижды стал победителем Кубка Испании и дважды — Межконтинентального кубка.

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