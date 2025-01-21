Черчесов высказался о возможном переходе 16-летнего Сатпаева в «Челси»

Просто так столько голов не забьёшь, но и физически для своего возраста крепче, чем сверстники. Будем следить за его переходом. Честно говоря, пока не знаю, как всё будет происходить, какие цели будут преследоваться. Наша задача — следить за всеми игроками, которые могут в перспективе пополнить сборную", — приводит слова Черчесова Metaratings.