Черчесов высказался о возможном переходе 16-летнего Сатпаева в «Челси»

«Естественно, мы знаем этого парня, следили за тем, как он играл в “Кайрате” и часто обсуждали с тренерским штабом. Но всему своё время, и мы хотели, чтобы он первые шаги делал в основной команде “Кайрата. То, что парень с определёнными способностями — это видно.
Просто так столько голов не забьёшь, но и физически для своего возраста крепче, чем сверстники. Будем следить за его переходом. Честно говоря, пока не знаю, как всё будет происходить, какие цели будут преследоваться. Наша задача — следить за всеми игроками, которые могут в перспективе пополнить сборную", — приводит слова Черчесова Metaratings.
Дастан Сатпаев является воспитанником академии «Кайрата». Действующее соглашение игрока с казахстанским клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. В активе форварда также есть 10 матчей в составе сборной Казахстана до 17 лет, в которой он является капитаном. В этих играх нападающий забил четыре гола.