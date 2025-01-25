Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестикратный чемпион Англии по футболу Уокер на правах аренды перешел в «Милан»

РИМ, 24 января. /ТАСС/. Итальянский «Милан» арендовал английского защитника и капитана «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Об этом сообщает пресс-служба «Милана».

Источник: Reuters

По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение включает в себя опцию выкупа за €5 млн. «Манчестер Сити» включил в контракт пункт о проценте с дальнейшей перепродажи футболиста.

Уокеру 34 года, он выступает за «Манчестер Сити» с сезона-2017/18. Игрок провел за команду 319 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 23 результативные передачи. Уокер является шестикратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити», также он дважды побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, четырежды — в Кубке лиги. Вместе с клубом защитник становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В составе сборной Англии Уокер провел 93 матча, в которых забил 1 гол и сделал 10 результативных передач. Вместе с национальной командой он дважды выходил в финал чемпионатов Европы.

«Милан» идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко в 20 играх. Свой следующий матч команда проведет 26 января дома против «Пармы».

Манчестер Сити
Милан
Чемпионат Италии: таблица и календарь