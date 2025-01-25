Шестикратный чемпион Англии по футболу Уокер на правах аренды перешел в «Милан»

Уокеру 34 года, он выступает за «Манчестер Сити» с сезона-2017/18. Игрок провел за команду 319 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 23 результативные передачи. Уокер является шестикратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити», также он дважды побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, четырежды — в Кубке лиги. Вместе с клубом защитник становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.