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«Бавария» переиграла «Фрайбург» и продлила победную серию в Бундеслиге

«Бавария» одержала пятую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Фрайбург».

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая во Фрайбурге, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Харри Кейн (15-я минута) и Ким Мин Джэ (54). У хозяев мяч забил Маттиас Гинтер (68).

«Бавария» (48 очков) лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда одержала пятую победу подряд в чемпионате. «Фрайбург» (27) располагается на девятой строчке.

Результаты других матчей:

«Аугсбург» — «Хайденхайм» — 2:1;

«Боруссия» (Дортмунд) — «Вердер» — 2:2;

«Майнц» — «Штутгарт» — 2:0;

«Лейпциг» — «Байер» — 2:2.

Фрайбург
1:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 19
25.01.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Europa-Park Stadion
Главные тренеры
Юлиан Шустер
Венсан Компани
Голы
Фрайбург
Маттиас Гинтер
(Рицу Доан)
68′
Бавария
Гарри Кейн
(Эрик Дайер)
15′
Ким Мин Джэ
(Йозуа Киммих)
54′
Составы команд
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
54′
3
Филипп Линхарт
17
Лукас Кюблер
52′
27
Николас Хефлер
34
Мерлин Рель
42
Рицу Доан
77′
33
Жорди Макенго
85′
38
Михаэль Грегорич
37
Макс Розенфельдер
46′
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
77′
44
Йохан Манзамби
9
Лукас Хелер
75′
20
Чуквубуике Адаму
18
Эрен Динкчи
77′
32
Винченцо Грифо
90+2′
Бавария
1
Мануэль Нойер
3
Ким Мин Джэ
15
Эрик Дайер
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
9
Гарри Кейн
63′
22
Рафаэл Геррейру
83′
16
Жоау Пальинья
8
Леон Горецка
41′
44
Йосип Станишич
42
Джамал Мусиала
83′
25
Томас Мюллер
90+3′
7
Серж Гнабри
63′
11
Кингсли Коман
10
Лерой Сане
63′
17
Майкл Олисе
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
7
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
15
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Фрайбург
Чемпионат Германии: таблица и календарь