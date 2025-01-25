«Бавария» переиграла «Фрайбург» и продлила победную серию в Бундеслиге

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая во Фрайбурге, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Харри Кейн (15-я минута) и Ким Мин Джэ (54). У хозяев мяч забил Маттиас Гинтер (68).
«Бавария» (48 очков) лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда одержала пятую победу подряд в чемпионате. «Фрайбург» (27) располагается на девятой строчке.
Результаты других матчей:
«Аугсбург» — «Хайденхайм» — 2:1;
«Боруссия» (Дортмунд) — «Вердер» — 2:2;
«Майнц» — «Штутгарт» — 2:0;
«Лейпциг» — «Байер» — 2:2.