«Наполи» нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии по футболу

У победителей голы забили Андре Замбо-Ангисса (57-я минута) и Ромелу Лукаку (69, пенальти). В составе проигравших отличился Рандаль Коло-Муани (43). Французский нападающий перешел в «Ювентус» 23 января на правах аренды из французского «Пари Сен-Жермен» и провел первый матч в составе туринской команды.