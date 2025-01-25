«Наполи» нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии по футболу

РИМ, 25 января. /ТАСС/. «Наполи» со счетом 2:1 одержал волевую победу над «Ювентусом» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
У победителей голы забили Андре Замбо-Ангисса (57-я минута) и Ромелу Лукаку (69, пенальти). В составе проигравших отличился Рандаль Коло-Муани (43). Французский нападающий перешел в «Ювентус» 23 января на правах аренды из французского «Пари Сен-Жермен» и провел первый матч в составе туринской команды.
«Наполи» продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей. В последний раз команда проиграла 8 декабря в домашней встрече с «Лацио» (0:1).
«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии. До этого команда одержала 8 побед и 13 раз сыграла вничью. С июня «Ювентус» тренирует Тьяго Мотта, который до этого возглавлял итальянскую «Болонью».
«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 53 очка. «Ювентус» занимает пятое место с 37 очками. В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях против «Ромы», «Ювентус» примет «Эмполи». Обе встречи пройдут 2 февраля.