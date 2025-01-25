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«Наполи» нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Неаполя.

Источник: Reuters

РИМ, 25 января. /ТАСС/. «Наполи» со счетом 2:1 одержал волевую победу над «Ювентусом» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

У победителей голы забили Андре Замбо-Ангисса (57-я минута) и Ромелу Лукаку (69, пенальти). В составе проигравших отличился Рандаль Коло-Муани (43). Французский нападающий перешел в «Ювентус» 23 января на правах аренды из французского «Пари Сен-Жермен» и провел первый матч в составе туринской команды.

«Наполи» продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей. В последний раз команда проиграла 8 декабря в домашней встрече с «Лацио» (0:1).

«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии. До этого команда одержала 8 побед и 13 раз сыграла вничью. С июня «Ювентус» тренирует Тьяго Мотта, который до этого возглавлял итальянскую «Болонью».

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 53 очка. «Ювентус» занимает пятое место с 37 очками. В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях против «Ромы», «Ювентус» примет «Эмполи». Обе встречи пройдут 2 февраля.

Наполи
2:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 22
25.01.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Тиагу Мотта
Голы
Наполи
Андре-Франк Замбо Ангисса
(Маттео Политано)
57′
Ромелу Лукаку
69′
Ювентус
Рандаль Коло Муани
43′
Составы команд
Наполи
1
Алекс Мерет
5
Гильерме Жуан Жезус
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
90+1′
8
Скотт Мактоминай
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
72′
89′
6
Билли Гилмор
7
Давид Нерес
90′
26
Сириль Нгонге
9
Ромелу Лукаку
89′
18
Джованни Симеоне
21
Маттео Политано
82′
30
Паскуале Маццокки
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
90+5′
16
Уэстон Маккенни
19
Кефрен Тюрам
27
Андреа Камбьясо
45′
65′
37
Николо Савона
5
Мануэль Локателли
74′
26
Дуглас Луис
15
Кенан Йылдыз
65′
51
Самуэль Мбангула
11
Николас Гонсалес
74′
7
Франсишку Консейсау
20
Рандаль Коло Муани
82′
9
Душан Влахович
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
1
9
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
Ювентус
Чемпионат Италии: таблица и календарь