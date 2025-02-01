Агент назвал причину травмы футболиста «Реал Сосьедад» Захаряна после восстановления

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьдад» Арсен Захарян вновь получал повреждения из-за перенагрузок, сейчас с ним все в порядке. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Геннадий Голубин.
«Бывают рецидивы. Перегрузил под нагрузкой, ничего страшного не было. Сейчас все хорошо», — сказал Голубин.
30 июля 2024 года стало известно, что у Захаряна выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. Повреждение потребовало хирургического вмешательства. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, но затем вновь стал тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцами. С 11 декабря россиянин приступил к тренировкам вместе с командой, 5 и 13 января Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матчи Кубка Испании и чемпионата страны соответственно, но после этого из-за боли в лодыжке вновь перестал попадать в состав. 28 января футболист вернулся в общую группу.
Захаряну 21 год, он перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. В текущем сезоне россиянин не провел ни одного матча. Всего в составе испанского клуба футболист забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 40 матчах различных турниров.