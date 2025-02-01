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Мадридский «Реал» открывает футбольную академию в ЮАР

В нее будут принимать детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Источник: ФК "Реал" Мадрид

ПРЕТОРИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» открывает свою первую академию на территории Южно-Африканской Республики. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Академия создана в сотрудничестве с образовательной сетью ЮАР Generation Schools. Принимать будут детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Первым заработает отделение академии в Кейптауне, оно располагается на побережье Атлантического океана. Во втором квартале 2025 года будет открыта база академии в Йоханнесбурге.

Возглавил академию технический директор Фонда «Реал Мадрид» в ЮАР Альберто Хименес. Он имеет 20-летний тренерский опыт.

Программа обучения включает три основные направления: физическая и техническая подготовка, тактические и интеллектуальные навыки в сочетании с психологической устойчивостью, воспитание уважения к ценностям футбола и мадридскому клубу.

Академия создаст три команды, которые уже в текущем году примут участие в играх местной футбольной ассоциации, а также дополнительные коллективы с игроками с разным уровнем мастерства.

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