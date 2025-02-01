Мадридский «Реал» открывает футбольную академию в ЮАР

Академия создана в сотрудничестве с образовательной сетью ЮАР Generation Schools. Принимать будут детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Первым заработает отделение академии в Кейптауне, оно располагается на побережье Атлантического океана. Во втором квартале 2025 года будет открыта база академии в Йоханнесбурге.